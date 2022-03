Für Audi-Einstieg muss die Formel 1 nachhaltiger werden

Die Meldung ist in der Welt. Der Ingolstädter Autobauer Audi überlegt, im Jahr 2026 in die Formel 1 einzusteigen. Zwar ist in der Sache wohl Geduld gefragt, Audi-Chef Markus Duesmann bestätigte aber bereits gegenüber dem "Donaukurier": "Wir befinden uns in intensiven Gesprächen rund um die zukünftige Neuausrichtung der Formel 1."

BR-Formel-1-Reporter Andreas Troll schätzt diese Gespräche ein: "Es hätte mich gewundert, wenn ein Konzern wie VW, zu dem Audi ja gehört, sich nicht ein bisschen in der Formel 1, und das ist die beste Marketingbühne des Motorsports, umschaut und über ein Engagement nachdenkt", so Troll. Überlegungen, "dass sie mit Audi einsteigen, oder mit Porsche - oder sogar mit beiden", würden seit einem Jahr gerüchteweise bereits im Fahrerlager kursieren.

Regeländerung schafft Anreiz für Einstieg

Was steckt hinter den mit Millioneninvestitionen verbundenen Überlegungen? "In zwei Jahren gibt es ein neues Reglement", sagt Troll. Nach den Änderungen im Bereich der Aerodynamik, soll die nächste große Veränderung "die Motorenseite" betreffen.

Ein wichtiger Punkt auch in den Überlegungen von Audi, die bei einem Einstieg sicher nicht nur mitfahren, sondern auch technische Überlegenheit zur Schau stellen wollen. Ein besonderer Fokus liege "auf der anstehenden Änderung des Motorenreglements für 2026", so Duesmann.

Nachhaltigkeit im Fokus

Für Troll geht es "in diesem Zusammenhang sehr stark um die Nachhaltigkeit". Noch ist "dieses Thema in der Formel 1 nicht so repräsentiert, wie es eigentlich gehört." Einzelne Fahrer und einzelne Teamchefs gebe es bereits, die sich dessen bewusst sind.

Auch Sebastian Vettel gehört dazu, "der immer wieder sagt, ihr könntet viel mehr ändern, damit diese Serie nachhaltiger wird". Welche Antriebsmöglichkeiten, welches Benzin fährt man, wird der E-Anteil größer? "Die bisherigen Hybridmotoren sind ein bisschen kompliziert und sehr teuer", so Troll.

"Eine Entscheidung über einen wie auch immer gearteten Einstieg von Audi in die Formel 1 ist aber noch nicht erfolgt. Wenn die Formel 1 nachhaltiger wird, könnte sie aber für Audi interessant werden." Audi-Chef Markus Duesmann

Hybrid-Motoren mit 100 Prozent nachhaltigem Kraftstoff

Die Überlegungen gehen wohl dahin, das ab 2026 die Hybrid-Motoren mit 100 Prozent nachhaltigem Kraftstoff betrieben werden sollen. Der Verbrenner im Aggregat soll nur noch 50 Prozent zur Leistung beitragen, der Rest ist elektrisch. Allerdings müsse erst noch der passende Rahmen abgesegnet werden.

"Für eine Entscheidung müssen die neuen, ab 2026 geltenden Regularien für die zukünftige Power Unit vom Weltverband Fia verabschiedet und ausgerufen sein. Dies ist noch nicht der Fall," erklärte Entwicklungsvorstand Oliver Hoffmann der "Automobilwoche".

Spannend wäre Duellsituation zwischen Mercedes und Audi

Rein theoretisch könnte es aus deutscher Sicht dann in Zukunft zu einer Duellsituation zwischen Mercedes und Audi kommen. "Zwei Giganten des Autobauens, das wäre natürlich schon super," sagt Troll. Aktuell gibt es keine Grand Prix in Deutschland.

Aber: "Wir haben ja noch deutsche Fahrer - Sebastian Vettel und Mick Schumacher. Ich glaube, das könnte noch einmal einen Schub geben, dass im Land der Autobauer der Motorsport auf höchster Ebene besser repräsentiert wird." Aus seiner Sicht würde davon dann auch die große Fangemeinde in Deutschland profitieren.