Fünftes Fraser-Pryce-Gold - Lückenkemper im Halbfinale raus

Die Jamaikanerin Shelly-Ann Fraser-Pryce hat zum fünften Mal den WM-Titel über 100 Meter gewonnen und damit Geschichte geschrieben. 13 Jahre nach ihrem ersten Triumph 2009 in Berlin setzte sich Fraser-Pryce in Eugene in 10,67 Sekunden durch. Es war die beste Zeit der WM-Geschichte.

Shericka Jackson (10,73) und Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah (10,82) machten Jamaikas Dreifachtriumph perfekt. Die 35 Jahre alte Fraser-Pryce, für die es der insgesamt zehnte WM-Titel war, hat damit als einzige Leichtathletin fünfmal Gold in der gleichen Einzeldisziplin gewonnen.

Gina Lückenkemper im Halbfinale

Die deutsche Top-Sprinterin Gina Lückenkemper war zuvor am Sonntag im Halbfinale über 100 m ausgeschieden. Die 25-jährige Wahl-Bambergerin kam im dritten und abschließenden Lauf am Sonntag in 11,08 Sekunden auf den vierten Platz.

Große Hoffnung hat sie zudem, dass es bei den European Championships in München - drei Wochen nach der WM - besser laufen wird. "In München werden die Karten neu gemischt. Dann wird wieder angegriffen, da geht es rund", meinte Lückenkemper und betonte: "Ich kann mit dieser Saison schon jetzt zufrieden sein. So konstant und so schnell bin ich in meiner ganzen Karriere noch nicht gelaufen."