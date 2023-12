Fünfter Sieg in Serie: Fürth festigt Platz in der Spitzengruppe

Die SpVgg Greuther Fürth hat bei Eintracht Braunschweig einen durchaus verdienten Erfolg eingefahren und damit am 15. Spieltag nicht nur 27 Punkte auf dem Konto, sondern auch den Relegationsplatz fest im Blick. Die Franken spielten damit im fünften Sieg in Folge zu Null und sind nun ernsthafte Kandidaten für die oberen Tabellenplätze. Den einzigen Treffer erzielte Julian Green in der 31. Minute per Foulelfmeter.

Fürth geht nach Elfmeter in Führung

Julian Green hatte die Kleeblätter nach 30 torlosen Minuten in Führung geschossen. Der 28-Jährige verwandelte einen Elfmeter eiskalt. Braunschweigs Tormann Ron-Torben Hoffmann war in der falschen Ecke und konnte den Treffer nicht verhindern. Den Strafstoß hatte Verteidiger Ermin Bičakčić verursacht, der Stürmer Armino Sieb aus Sicht von Schiedsrichter Daniel Schlager auf dem Weg zum Tor gefoult hatte.

Braunschweig hadert mit Elfmeter-Entscheidung

Die Braunschweiger wollten die Entscheidung über diesen Elfmeter nicht akzeptieren und fingen danach an, sich zu sehr mit dem Schiedsrichter zu beschäftigen. Denn eigentlich war das Team von Daniel Scherning bis dahin gut im Spiel gewesen. In der 16. Minute hatten die Gastgeber eine gute Gelegenheit durch Johan Gómez verpasst, der an Jonas Urbig scheiterte.

Die Gastgeber liefen einem Rückstand hinterher und kamen trotz guter Chancen nicht zum Ausgleich. Auch Fürth blieb in der zweiten Hälfte ohne Treffer und konnte die zarte Führung nicht weiter ausbauen. So blieb es am Ende beim 1:0-Sieg für das Kleeblatt.