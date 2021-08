Fünfkampf-Trainerin Raisner von Olympia in Tokio ausgeschlossen

DOSB hatte Raisner schon zuvor abgezogen

DOSB-Präsident Alfons Hörmann hatte bereits vor der Entscheidung in einer Pressekonferenz erklärt, dass Raisner beim heutigen Männer-Fünfkampf "weder am Parcours noch am Abreiteplatz eine Funktion" haben soll. Dies sei das Ergebnis einer Besprechung des Vorfalls mit Schleu, Raisner und Susanne Wiedemann, der Sportdirektorin des Deutschen Verbands für Modernen Fünfkampf, gewesen.

Es sei die "beste Lösung", um keine "weiteren Fragezeichen" aufkommen zu lassen. Die Entscheidung sei gemeinsam und einvernehmlich getroffen worden.