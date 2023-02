Fünf Strafrunden beenden Medaillen-Träume der Biathlon-Staffel

Die deutsche Biathlon-Männer-Staffel verabschiedete sich bei der WM in Oberhof früh aus dem Medaillenrennen und wurde am Ende Fünfter. Den Sieg holte sich Frankreich mit über einer halben Minute Vorsprung vor den Favoriten aus Norwegen. Schweden wurde Dritter. Die tschechische Staffel war lange nah an einer Überraschung dran und führte bis zum letzten Läufer. Zwei Strafrunden spülten die Tschechen aber am Ende auf Platz vier.

Deutschland startet gut

Die deutsche Staffel kam mit Startläufer Justus Strelow gut ins Rennen und lag nach dem ersten Schießen sogar auf dem Platz eins. Auch Johannes Kühn, der für den WSV Reit im Winkel startet, begann sein Rennen mit schnellen fünf Treffern, bevor es zum vorentscheidenden vierten Schießen kam.

Wind macht Schießen für Kühn fast unmöglich

Die Läufer vor Johannes Kühn hatten beim vierten Schießen noch einigermaßen gute Bedingungen, aber dann setze starker Wind ein. "Ich war einfach eine halbe Minute zu spät am Schießstand", sagte Kühn im Interview nach seinem Einsatz: "Da hat man einfach gar nicht schießen können. Wenn niemand einen Schuss abgibt haben scheinbar alle Probleme."

25 Strafrunden beim vierten Schießen

Insgesamt wurden beim vierten Schießen dieses Staffelrennens 25 Strafrunden geschossen. Kühn wirkte im Interview ratlos: "Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich glaube, ich hätte nicht mehr machen können."

Das erste Rennen ohne Podestplatz

Kühn wechselte als Neunter auf Roman Rees, der fehlerfrei blieb und mit einem überzeugenden Auftritt die deutsche Staffel nach vorne brachte. Rees übergab als Fünfter auf Schlussläufer Doll. Nach zwei Strafrunden im Stehendschießen ging aber nichts mehr nach vorne.

"Ich hatte eine ruhige Phase. Dann kam ein Wind und dann habe ich gesagt: Okay, ich muss jetzt die Nachlader noch abfeuern und dann schnell die Strafrunden laufen. Denn wenn ich ewig rumgemacht hätte, hätte ich noch den fünften Platz riskiert", sagte Doll. Für die deutsche Stafel war ausgerechnet das Rennen bei der Heim-WM das erste in dieser Saison, bei dem es keinen Podestplatz zu feiern gab.