Fünf Monate Passionsspiele: ein sportlicher Kraftakt

Die Probenzeit begann im Januar, die Premiere war am 14. Mai. Seitdem führen die Darstellerinnen und Darsteller die Passionsspiele fünf Mal in der Woche auf. Die Hauptrollen sind doppelt besetzt. Trotzdem waren die letzten Monate für alle Mitwirkende eine enorme körperliche und mentale Herausforderung. Am 2. Oktober findet die letzte Aufführung statt. Da gibt es einiges zu beachten.

Vorbereitung auf Rolle:

Text lernen

Charakter verstehen und aneignen

Proben auf der Bühne

Sprecherziehung und Gesangsunterricht

Wege einprägen und Routinen entwickeln

Wichtig in der Spielzeit:

Ausreichend Erholung

Ausreichend Trinken, vor allem an heißen Tagen

Rituale vor dem Auftritt

Text wiederholen

Routinen durchgehen

Präsenz und Konzentration

"Aufregung? Ja, jeden Tag, an dem ich spielen muss, das spüre ich. Das geht schon am Abend davor los, ich vergleiche es gern mit einer Ex in der Schule. Man muss sich beweisen, dementsprechend herrscht eine gewisse Anspannung, der ich begegne, in dem ich am Vormittag nochmal meinen Text durchgehe von vorne nach hinten, so dass ich bestens vorbereitet auf die Bühne komme." Rochus Rückel, Jesus-Darsteller bei den Passionsspielen