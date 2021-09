Fünf Jahre Video-Assistent: Ex-Schiri Urs Meier übt im BR Kritik

Eines muss man nach all den Jahren festhalten: Leicht haben es die Videoassistenten im sogenannten "Kölner Keller" nicht. Wenn sie großflächig eingreifen, mehrere Torjubel ersticken, wie etwa am vergangenen Wochenende im Spiel des 1. FC Köln gegen RB Leipzig, und immer wieder die Dynamik aus einer furiosen Partie nehmen, dann ist die Freude klein. Selbst wenn die Entscheidungen am Ende stimmen.

Und wenn sie nicht eingreifen, wie zu Saisonbeginn etwa bei zwei strittigen Elfmeterentscheidungen in der Partie des FC Bayern in Mönchengladbach, dann wird natürlich auch bundesweit gemurrt an den Stammtischen. Schnell war wieder die Rede vom berühmten "Bayern-Dusel".

Schon bei seinem ersten Einsatz greift der VAR ein

Es gibt den Videoassistenten (VAR) an diesem Dienstag nun seit exakt fünf Jahren. Am 21. September 2016 wurde er nach einer vierjährigen Testphase erstmals im Profifußball eingesetzt - im niederländischen Pokalspiel Ajax Amsterdam gegen Willem II Tilburg (5:0). Damals wurde Willem-II-Spieler Anouar Kali nach einem VAR-Eingriff mit Rot vom Platz gestellt, Schiedsrichter Danny Makkelie hatte ihm erst nur die gelbe Karte gezeigt.

Trotz des erfolgreichen Starts und einer seither immer stärker wachsenden Akzeptanz im Fußball ist der Videobeweis noch eine der meistdiskutierten Änderungen der letzten Jahre. Zum Geburtstag nimmt sich auch ein ehemaliger Schiedsrichter Zeit für eine kleine Bilanz. "Man hat oft das Gefühl, dass es gerechter zugeht. Aber es ist eben nicht so", sagt der Schweizer Urs Meier im Interview der Bayern 2 radioWelt. "Fünf Jahre Jubiläum, eigentlich müssten wir gratulieren können, dass das Kind richtig läuft. Aber es läuft eben noch nicht richtig. Das ist das große Problem."

Es ist kein schönes Urteil des früheren Top-Schiedsrichters, der damit aber vielen Fußballfans aus der Seele spricht. Einige Anhänger hatten die Hoffnung, dass mit der Einführung des Videoassistenten in Deutschland zur Bundesliga-Saison 2017/18 die Fehlentscheidungen im Fußball getilgt werden (und es möglichst weniger "Dusel" gebe). Andere hatten Angst, dass sie ihnen künftig die Diskussionsthemen am Stammtisch fehlen.