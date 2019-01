Fünf Jahre nach Coming-Out: Hitzlsperger plädiert für mehr Mut

FC Bayern widerspricht Fanklub

Auch die 24 homosexuellen Fanklubs in Deutschland kämpfen um Anerkennung. In einer Umfrage der ARD-Radio Recherche-Sport zeichnet sich ein unterschiedliches Bild an Unterstützung durch die Vereine: So äußerten sich Fanclubs von Eintracht Frankfurt, dem Hamburger SV, Werder Bremen und dem 1.FC Köln positiv zur Zusammenarbeit. Kritik kommt dagegen von Fanklubs des FC Bayern München und dem 1.FC Nürnberg.