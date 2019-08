FT Schweinfurt im Toto-Pokal: 1:6 gegen 1860 München

2.000 Zuschauer verfolgten das Toto-Pokal-Spiel in Schweinfurt auf dem Sportplatz an der Maibacher Höhe. Rund 250 Löwen-Fans waren aus München angereist und wurden im improvisierten Gäste-Fanblock untergebracht. Das Spiel war eine klare Angelegenheit. Die Löwen gingen früh in Führung und lagen schon zur Halbzeit mit drei Toren in Front. Fünf Minuten vor Schluss gelang den Schweinfurtern noch der umjubelte Ehrentreffer. Am Ende stand es 1:6.

Löwen waren Wunschgegner

Die Freien Turner waren bei der Auslosung in Bad Wiessee als erster von 22 Kreissiegern aus dem Lostopf gezogen worden und durften sich ihren Gegner selbst auswählen. Die Wahl fiel auf Drittligist 1860 München. Die Freien Turner gelten in der Kugellagerstadt als Nummer zwei hinter dem bekannteren Regionalligisten FC Schweinfurt 05.