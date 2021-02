Frust über Trainingsdefizite durch Corona-Lockdown

Sportlerinnen und Sportler sehen skeptisch in die sportliche Zukunft: "Durch die geschlossenen Kletterhallen verliert man die Gewöhnung an die Höhe. Ich bin sehr prädestiniert, Fallangst zu haben, da bin ich sehr gespannt, wie das ist, wenn ich das erste Mal wieder 20 Meter über dem Boden klettere. Da ist die Routine draußen und die kann man auch nicht daheim üben, keine Chance", sagt Tessa (24), Kletterin aus München.

Lange Pausen sind schlecht

Pausen sind gut, um sich von einem harten Training zu erholen. Doch zu lange Pausen werfen Sportler in ihren Leistungen zurück. Denn der Körper ist von Grund aus faul: Wenn die Strukturen, die durch Training aufgebaut wurden, nicht mehr benötigt werden, bilden sie sich zurück.

Das gilt für die Kondition und Kraft, aber auch für alle spezifischen Fähigkeiten, wie Koordination, Reaktionsfähigkeit, Schnellkraft, Ballgefühl und das Timing.

Gesellschaftliches Problem

Nicht nur ambitionierte Freizeitsportler sind vom Wegfall ihrer Trainingsmöglichkeiten betroffen. Vor allem diejenigen, die sich mit regelmäßigem Sporttreiben schwertun, könnten dem Sport verloren gehen. Mit der Folge, dass ein großer Teil der Gesellschaft sich noch weniger bewegt als jetzt schon, und Diabetes und Herzkreislauferkrankungen zunehmen.

Unsere Muskeln erinnern sich

"Je besser der Trainingszustand vor der Pandemie war, desto schneller kann man sich ihn wieder erarbeiten. Insbesondere die muskuläre Leistung. Hintergrund ist, dass unsere Muskulatur eine Art Gedächtnis hat, sich also einen Leistungszustand merkt. Und wenn sie nach der Pause wieder trainieren, ist es leichter diesen Stand wieder zu erreichen, als wenn sie nicht trainiert gewesen wären." Daniel Link, Privatdozent am Lehrstuhl für Trainingswissenschaft und Sportinformatik an der TU München.

Wiedereinstieg: Langsam und behutsam trainieren

Wenn in Fitnessstudios und Vereinen wieder der normale Betrieb herrschen kann, müssen Sportlerinnen und Sportler ihre Erwartungen an ihr Leistungsniveau herunterschrauben: Ähnlich wie nach einer Verletzung müssen sie langsam und behutsam in ihren gewohnten Trainingsumfang zurückkommen, um sich nicht zu überfordern und zu verletzen.

"Wenn es wieder losgeht, gibt's sicher Probleme wie: Fühlt man sich im Team eigentlich wohl? Will man vor vielen Menschen im Audi Dome tanzen? Hat man noch Kraft und Disziplin, sich zweimal in der Woche in die Halle zu stellen, und dazu noch ein, zwei Spiele mitzumachen? Kann man die Leistung noch zeigen für sich selbst und als Team?“ Vanessa (21), Cheerleaderin aus München

Vorfreude auf den Startschuss

"Natürlich werden viele Sachen nicht gleich funktionieren, das ist normal, dass man dann wieder Eingewöhnungszeit braucht, bis die Abläufe wieder drin sind. Aber das ist nicht so schlimm, weil wir ja zum Spaß zusammenspielen und den werden wir haben, wenn es wieder losgeht." Martin (20), Handballer aus München