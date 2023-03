Frühjahrsskifahren: Tricks für eine effiziente Skitechnik

Tipp 1

Auf dem Buckel die Kurve ansetzen

Fahren im Sulzschnee lässt sich mit Geländefahren vergleichen. Ein richtig guter Skifahrer kann den Schwung machen, wo er will, egal, ob da jetzt ein Wellental oder Hügel ist. Wenn man es sich leicht machen will, dann sollte man auf dem Hügel drehen, da ist am wenigsten Widerstand, da liegt der Ski nur in der Mitte auf und hinten ist er frei, das ist einfacher.

Tipp 2

Grundtempo nötig

Je langsamer ich auf der Piste bin, je weniger Dynamik ich habe, umso schwerer komme ich um die Kurve rum. Und im Sulzschnee brauche ich einen gewissen Grundspeed, damit ich Dynamik und den Druck auf den Ski habe, umso einfacher tue ich mir in den Kurven.

Tipp 3

Kurze Schwünge

Kurze Ski und kurze Schwünge eignen sich besser, wenn ich viele Hügel habe. Da tue ich mich mit langen Ski schwer. Von der Geschwindigkeit muss ich ein sehr guter Skifahrer sein, damit ich kurze und lange Kurven fahren kann, darum bieten sich kurze Schwünge mehr an, ich tue mich leichter mit der Linienwahl.

Tipp 4

Ausgeprägte Hoch-Tiefbewegung

Wenn man Sulzschnee hört, dann ist es ähnlich wie Geländefahren. Das schwierige ist, dass die Ski unter dem Schnee sind und mehr Widerstand zum Drehen haben. Das heißt, sie brauchen mehr Impuls und den bekommt man durch das Hoch- und Tiefgehen. Das übt man am besten vorher auf einer gut präparierten Piste, dann kann man es auf schwierige Pistenverhältnisse übertragen.

Tipp 5

Firnskifahren - Früher Vogel fängt den Wurm

Im Frühjahr herrschen zwischen Tag und Nacht große Temperaturunterschiede. Früh morgens sind die Pisten oft hart und vereist, ab dem späten Vormittag werden sie immer weicher, bis man nachmittags dann in schwerem Sulzschnee fährt. Das beste Skivergnügen erlebt man – je nach Hangausrichtung – zwischen 9.30 und 11 Uhr, wenn die Oberfläche des Schnees anfirnt.

Tipps und Tricks von Burkhard Auer, staatlich geprüfter Skilehrer und Bergführer aus dem Piztal