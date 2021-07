vor etwa einer Stunde

Frühes Aus für den Coburger Krawietz beim Wimledon-Doppel

Kevin Krawietz ist an der Seite von Horia Tecau aus Rumänien, mit dem er erst seit Februar gemeinsam aufschlägt, in Wimbledon in der zweiten Runde ausgeschieden. Sie unterlagen gegen Andre Göransson/Casper Ruud (Schweden/Norwegen) mit 4:6, 6:7 (4:7).