Früherer Rennfahrer Jochen Mass ist tot

Er bestritt mehr als 100 Rennen in der Königsklasse des Motorsports, der Formel 1: Nun ist der ehemalige deutsche Rennfahrer Jochen Mass im Alter von 78 Jahren gestorben. Das bestätigte die Familie der Nachrichtenagentur dpa. Mass starb demnach am Sonntag in Cannes an den Folgen eines Schlaganfalls, den er im Februar erlitten hatte.

Der gelernte Mechaniker aus Dorfen in Oberbayern schaffte er es innerhalb seiner Karriere achtmal aufs Podium, er fuhr unter anderem für das britische Traditionsteam McLaren.

Einziger Formel-1-Sieg wurde überschattet

Vor 50 Jahren, am 27. April 1975, feierte hatte er seinen einzigen Grand-Prix-Erfolg. In Barcelona gewann er in einem McLaren-Ford Cosworth den Großen Preis von Spanien. "Das ist so, als ob man ein Tor in seiner Länderspielkarriere geschossen hat", sagte Mass einmal zu seinem einzigen Erfolg.

Sein einziger Formel-1-Sieg wurde auch noch von einem schrecklichen Unfall überschattet. Auf dem Stadtkurs von Montjuic kam Rolf Stommelen mit seinem Hill-Boliden von der Strecke ab und schoss in die Zuschauermenge. Mehrere Menschen starben.

Mass triumphierte auch in Le Mans

Sein Debüt in der Formel 1 feierte Mass 1973, in der Saison 1982 trat er zum letzten Mal an. 1989 triumphierte er dann in einem Sauber-Mercedes zusammen mit Manuel Reuter und Stanley Dickens bei den legendären 24 Stunden von Le Mans.

Die Formel 1 verfolgte der einstige TV-Experte mit "kritischem Interesse" - und auch als Ratgeber. So empfahl Mass sogar Michael Schumacher, 1996 zu Ferrari und nicht zum damals überlegenen Williams-Team zu wechseln. "Wenn du Ferrari wieder stark machst, dann wirst du der König von Italien", erinnerte sich Mass an seine Worte. Zu gemeinsamen Zeiten im Mercedes-Sportwagen hatte er zuvor sein Wissen mit dem jungen Schumacher geteilt.

Mit Informationen von dpa