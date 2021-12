Früher Rückstand und Rot - Regensburg patzt in Heidenheim

Zum zweiten Mal in Folge konnte die Mannschaft von Trainer Mesad Selimbegovic auswärts nicht gewinnen. Beim deutlichen 0:3 (0:1) in Heidenheim gerieten die Oberpfälzer in der 23. Minute früh in Rückstand und mussten nach einer Roten Karte für David Otto ab der 43. Spielminute zu zehnt weiterspielen. Gegen heimstarke Heidenheimer ein schwieriges Unterfangen - spätestens nach dem 2:0 durch Robert Leipertz (77.) war die Entscheidung zugunsten der Gastgeber gefallen.

Jan Schöppner erhöhte kurz vor Schluss sogar noch auf 3:0. Der Jahn bleibt trotzdem Tabellendritter und ist weiterhin voll im Soll.