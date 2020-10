Fritz Walter zum 100. - Der bodenständige "Held von Bern"

Walter genießt nach wie vor Heldenstatus im deutschen Fußball. Wie kaum ein anderer Sportler steht er für unveräußerliche Werte. Bei Historikern gilt er sogar als ein Gründungsvater der Bundesrepublik. Er ist der einzige Ehrenbürger des Landes Rheinland-Pfalz. Und bereits zu Lebzeiten wurde ihm in seiner Heimatstadt Kaiserslautern ein Denkmal gesetzt.

Triumph bei der WM 1954 in Bern

Walter bestritt von 1940 bis 1958 insgesamt 61 Länderspiele, in denen er 33 Tore erzielte. Seinen größten Triumph feierte der Pfälzer bei der WM 1954 in der Schweiz. Als Anführer der Nationalmannschaft vollbrachte er das "Wunder von Bern" - jenes legendäre 3:2 der Mannschaft von Bundestrainer Sepp Herberger nach einem 0:2-Rückstand im WM-Finale am 4. Juli im Wankdorfstadion gegen die als unschlagbar geltenden Ungarn.

Auf einer Stufe mit Kennedy und der Mondlandung

Die berühmte Radio-Reportage von Herbert Zimmermann und die bewegenden TV-Bilder in Schwarz-Weiß sorgten dafür, dass der nicht für möglich gehaltene Triumph zu einem historischen und emotionalen Moment wurde. Neun Jahre nach dem Ende des 2. Weltkriegs brannte er sich in die Erinnerung der Deutschen in ähnlicher Weise ein wie die Ansprache von US-Präsident John F. Kennedy in Berlin oder die erste Mondlandung.