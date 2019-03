Friedrich vor WM-Titel bei der Bob-WM

Nach zwei von vier Läufen führt Friedrich das Feld an und hält dabei auch seinen großen Rivalen in Schach. Co-Olympiasieger Justin Kripps (Kanada) liegt auf seiner Heimbahn mit zwölf Hundertstelsekunden Rückstand auf Rang zwei. In den beiden entscheidenden Durchgängen am Sonntag (ab 2.00 Uhr) hat der Deutsche nun die große Chance auf seinen fünften WM-Titel im Zweier nacheinander. Eine solche Serie gelang in der langen Geschichte des Bobsports bislang einzig dem Italiener Eugenio Monti (1957 bis 1961).