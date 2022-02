Friedrich und Pechstein Fahnenträger - Bayern gehen leer aus

Wenn am Freitag um 13 Uhr deutscher Zeit die Olympischen Winterspiele in Peking feierlich eröffnet werden, werden Claudia Pechstein (49) und Francesco Friedrich (31) die deutsche Fahne tragen. Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin und der Rekordweltmeister aus Oberbärenburg erhielten bei der Abstimmung unter Sportlern und Fans die meisten Stimmen. Das gab der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Donnerstag bekannt.

Pechstein: "riesen Ehre"

Claudia Pechstein sagte zu der Wahl: "Es ist eine riesen Ehre für mich, das deutsche Team als Fahnenträgerin ins Stadion zu führen. Ich habe in meiner Karriere alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt und jetzt als Olympia-Rekordteilnehmerin die Fahne für Team Deutschland tragen zu dürfen, macht mich sehr stolz!"

Francesco Friedrich zeigt sich ebenso emotional und setzte die Wahl sogar mit einer Goldmedaille gleich: "Das ist ein tolles Gefühl und eine wahnsinnige Ehre, die deutsche Mannschaft mit der Fahne da rein zu führen. Das ist mindestens gleichzusetzen mit der Goldmedaille, die wir hier gewinnen können."

Zum zweiten Mal nach den Sommerspielen in Tokio 2021, wo Beachvolleyballerin Laura Ludwig und Wasserspringer Patrick Hausding bei der Eröffnungsfeier das deutsche Team ins Stadion geführt hatten, wurden eine Frau und ein Mann ausgewählt. Das deutsche Team will damit ein Zeichen für die Gleichberechtigung setzen.

Hofmeister, Geisenberger und Wendl haben Nachsehen

Zuvor hatten bei den bisherigen Spielen im Sommer und Winter seit der Wiedervereinigung zehn Männer, aber nur fünf Frauen das deutsche Team bei der Eröffnungsfeier angeführt. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte allen Mannschaften diese Möglichkeit freigestellt.

Bei den Frauen hatten die beiden Bayerinnen Natalie Geisenberger (Rennrodeln) und Ramona Hofmeister (Snowboard) das Nachsehen. Pechstein siegte mit aus den beiden Abstimmungen addierten 37,43 Prozent vor Hofmeister (34,52%) und Geisenberger (28,06%). Bei den Männern stand der vierfache Olympiasieger Tobias Wendl (Rodeln/Zweier) zur Wahl und kam auf 17,6 Prozent der Stimmen. Friedrich (43,39%) und Eishockey-Spieler Moritz Müller (39,02%) bekamen die meisten Stimmen. Insgesamt wurden bei der Wahl der Öffentlichkeit mehr als 120.000 Stimmen abgegeben.