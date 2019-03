Friedrich schafft mit Viererbob-WM-Titel den Double-Hattrick

Damit ist Friedrich seit 2017 bei Weltmeisterschaften und Olympischen Winterspielen ungeschlagen. Damals gewann er bei der Heim-WM in Königssee in beiden Disziplinen, raste 2018 in Pyeongchang zum olympischen Doppelsieg und wiederholte nun als erst zweiter Pilot nach dem Italiener Eugenio Monti 1961 in Lake Placid sein WM-Double. Und das alles mit derselben Crew.

Friedrich gewinnt mit hauchdünnem Vorsprung

Nach insgesamt vier Läufen hatte Friedrich - der sich im ersten Lauf noch eine Adduktorenzerrung zuzog - mit seinen Anschiebern Candy Bauer, Martin Grothkopp und Thorsten Margis einen hauchdünnen Vorsprung von nur 0,29 Sekunden vor dem Letten Oskars Kibermanis, der im ersten Lauf in 50,05 Sekunden Bahnrekord fuhr und im zweiten Lauf mit 4,69 Sekunden dem viermaligen Olympiasieger André Lange den Startrekord (4,70) von 2010 abnahm. Dritter wurde der Kanadier Justin Kripps. Der Olympia-Zweite Nico Walther, der zur Halbzeit der Rennen Anschieber Philipp Wobeto für Eric Franke tauschte, kam nur auf Platz acht direkt vor Johannes Lochner, der zeitgleich mit Friedrich 2017 den Titel in der Königsklasse gewann.