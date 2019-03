Friedrich knackt Uralt-Rekord: Fünfter WM-Sieg im Zweierbob

Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich fuhr in der Nacht auf Sonntag mit Anschieber Thorsten Margis zu Gold und ist nun zum fünften Mal in Folge Weltmeister im kleinen Schlitten. Eine solche Serie gelang in der langen Geschichte des Sports zuvor einzig dem Italiener Eugenio Monti (1957 bis 1961).

Dauerrivale chancenlos

Friedrichs Sieg ist besonders hoch zu bewerten, weil der Sachse seinen Dauerrivalen auf dessen Heimbahn niederrang. Justin Kripps, in Pyeongchang 2018 zeitgleich mit Friedrich Olympiasieger im Zweier, konnte dieses Mal selbst auf vertrautem Eis nicht mithalten und musste sich mit 0,59 Sekunden Rückstand mit WM-Silber begnügen. Friedrich hatte in diesem Winter als erster Pilot überhaupt auch schon alle Weltcup-Rennen im Zweier gewonnen.

Walther auf Platz drei

Der Olympia-Zweite im Viererbob, Nico Walther, schaffte als Dritter mit Anschieber Paul Krenz erstmals in seiner Karriere mit dem kleinen Schlitten einen WM-Podiumsplatz. Viererbob-Weltmeister Johannes Lochner landete mit Christopher Weber an der Bremse auf Rang acht.