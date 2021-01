Friedrich holt EM-Titel im Viererbob und bricht Lange-Rekord

Nach Friedrichs geradezu erdrückender Dominanz im Zweier (acht Siege in neun Saisonrennen) hoffte die Konkurrenz auf einen engeren Wettbewerb im großen Schlitten, doch Friedrich gab sich auch hier keine Blöße.

Friedrich souverän, Lochner verpatzt ersten Lauf

Der Rekordweltmeister setzte in Winterberg mit fast sechs Zehntelsekunden Vorsprung auf den Kanadier Justin Kripps durch. Benjamin Maier aus Österreich wurde Dritter und holte damit EM-Silber. Christoph Hafer (Bad Feilnbach) wurde Sechster, Fünfter der EM-Wertung. Ein wenig enttäuschend verlief das Rennen für Johannes Lochner. Der Bayer, zuletzt viermal in Serie Vierer-Europameister, verpatzte den ersten Lauf und wurde am Ende EM-Vierter.

Vierer-Erfolg am Tag nach dem Sieg im Zweierbob

Die Europameisterschaft wird im Bobsport stets auch als Weltcup gewertet, für das EM-Ergebnis werden die Nicht-Europäer aus der Wertung genommen. Friedrich hatte schon mit seinem Zweierbob-Erfolg am Samstag Andre Langes bisherige Bestmarke von 45 Weltcupsiegen erreicht.