Friedrich gewinnt als erster Bob-Pilot alle Saisonrennen

Auch Jamanka feiert Gesamtweltcup-Sieg

Zuvor hatte bereits Mariama Jamanka aus Oberhof ein Jahr nach ihrem sensationellen Olympiasieg ihren ersten Triumph im Gesamtweltcup gefeiert. Die 28-Jährige war in Calgary mit Anschieberin Annika Drazek ebenfalls nicht zu schlagen und holte erstmals die Kristallkugel für die beste Fahrerin der Saison.

Erste deutsche Gesamtsiegerin seit 2012

Jamanka ist die erste deutsche Gesamtsiegerin seit Cathleen Martini im Jahr 2012. Auf der kanadischen Olympiabahn von 1988 setzte sich Jamanka vor Weltmeisterin Elana Meyers Taylor aus den USA durch.

Die Olympia-Vierte Stephanie Schneider (Oberbärenburg) und Anschieberin Ann-Christin Strack sorgten mit dem dritten Rang für ein hervorragendes Ergebnis der deutschen Frauen bei der WM-Generalprobe.

Perfekte WM-Generalprobe

Der Erfolg in Calgary war bereits Jamankas vierter Sieg im achten Saisonrennen, in der Gesamtwertung liegt sie mit 1712 Punkten deutlich vor Schneider (1596), die in diesem Winter zweimal gewann. Meyers Taylor (1470) kam erst in den vergangenen Wochen immer besser in Form und schloss als Gesamtdritte ab