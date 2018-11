Freund bei Comeback in den Punkten, aber am Podest vorbei

Karl Geiger belegte in Kuusamo mit einem Sprung auf 135 Meter den fünften Rang und war damit bester DSV-Adler. Auch Olympiasieger Andreas Wellinger schaffte es als Neunter unter die Top Ten. Der Sieg ging an den Japaner Ryoyu Kobayashi, der bei 138,5 Metern noch eine saubere Landung setzte und somit seinen ersten Erfolg im Weltcup feierte. Die Polen Kamil Stoch (140,5 Meter) und Piotr Zyla (136 Meter) komplettierten bei dem vom Wind beeinflussten Springen in Finnland das Podest. Nach einem Durchgang wurde abgebrochen.

Freund knapp in den Punkterängen

Weltcup-Punkte fuhr auch Rückkehrer Severin Freund ein. Der Niederbayer belegte bei seinem ersten Wettkampf nach 22 Monaten Pause Rang 29. Markus Eisenbichler (15.), Stephan Leyhe (16.) und Richard Freitag (21.) blieben hinter den Erwartungen zurück.