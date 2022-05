Freude in Illertissen über "Derby" im DFB-Pokal

Auslosung der Partien in der ersten Runde des DFB-Pokals am Sonntagabend. Gespannt verfolgen rund 30 Fans die Ziehung im Vereinsheim des FV Illertissen. Und sie sind zufrieden als das Ergebnis feststeht: In der ersten Runde trifft ihr Verein auf den FC Heidenheim. Fast ein Lokalderby.

Kein Top-Club, aber einer aus der Region

Die Fans, Mitglieder und auch die Spieler des Regionalligisten reißen jubelnd die Armee nach oben: "Natürlich wäre ein Top-Club super gewesen, aber Heidenheim ist auch spitze. Viel besser als ein Verein aus dem Norden. Da haben wir richtig Bock drauf", sagt Mittelfeldspieler Yannick Glessing.

Spiel im heimischen Stadion möglich

Auch Co-Trainer Timo Räpple freut sich über das Los: "Heidenheim kommt ja aus der Region, bei so einem Derby wird das Stadion voll sein." Die Partie könnte möglicherweise im heimischen Vöhlinstadion ausgetragen werden. Oder in Ulm, dann würden sich beide Mannschaften auf halber Strecke treffen, erklärte der Presseprecher des Vereins.

Sieger im Toto-Pokal

Illertissen qualifizierte sich über den bayerischen Toto-Pokal für die Hauptrunde des DFB-Pokals. Die Schwaben hatten vergangenes Wochenende den TSV Aubstadt aus Unterfranken im Elfmeterschießen besiegt.

Für den FV Illertissen ist es nicht die erste Teilnahme am Wettbewerb, 2013 spielte der Verein gegen Eintracht Frankfurt, 2014 gegen Werder Bremen im DFB-Pokal. Gegen die Hanseaten verlor Illertissen erst in der Verlängerung.

FC Augsburg muss in den Norden

Der FC Augsburg trifft in seiner Erstrundenpartie auf Blau-Weiß Lohne. In der vergangenen Saison wurde Lohne Meister der Oberliga Niedersachsen und spielt damit in der kommenden Spielzeit in der Regionalliga Nord. Für den Viertligisten ist es die erste Teilnahme am DFB-Pokal.