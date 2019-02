Kombinierer Frenzel zum sechsten Mal Weltmeister

Die Silbermedaille holte sich Jan Schmid aus Norwegen vor dem Österreicher Franz-Josef Rehrl. Der Sachse siegte vor dem Norweger Jan Schmid und Franz-Josef Rehrl aus Österreich. "Ich bin extrem happy, dass das heute so aufgegangen ist. Es war ein grandioser Tag, alles hat gepasst. Ein bisschen Glück war auch noch dabei. Es war rundum ein genialer Tag", sagte Frenzel.

Erfolgreichster Kombinierer bei Weltmeisterschaften

Der Sachse liegt mit seinen sechs Weltmeistertiteln nun gleichauf mit Johannes Rydzek. Da Frenzel mehr Silbermedaillen gewonnen hat, darf er sich sogar erfolgreichster Kombinierer der WM-Geschichte nennen.

Titelgewinn nach zuvor schwacher Saison

Dabei hatte er in dieser Saison bislang arg enttäuscht. Bei der WM ging Frenzel nach einem Traumsprung auf der Großschanze in Innsbruck als Führender in die Loipe, hielt allen Angriffen stand und hatte im Ziel 4,3 Sekunden Vorsprung auf Schmid. Umso größer war dann die Freude über den Titelgewinn. "Ich bin unheimlich bewegt. Unglaublich, was der Sport immer für Geschichten schreibt. Wenn Eric eine Chance wittert, beißt er einfach zu", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch: "Ich kann nur den Hut ziehen vor ihm. Unglaublich, was der Junge immer wieder leistet".

Rießle auf Platz sieben vor den beiden Oberstdorfern

Team-Olympiasieger Fabian Rießle wurde als zweitbester Deutscher Siebter. Die Oberstdorfer Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger reihten sich als Neunter und 12. unter den Top-15 ein.