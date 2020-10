French Open: Tennis-Doppel Krawietz/Mies souverän weiter

Krawietz: "Es ist wunderbar, zurück zu sein"

Nach ihrem Auftakterfolg hatten Krawietz und Mies berichtet, wie viel ihnen die Rückkehr an den Ort ihres großen Triumphes bedeutet. "Ob wir in die Physioräume oder zum Essen gehen - wir erinnern uns immer an die kleinen Dinge, die uns Energie verleihen", sagte Krawietz: "Es ist wunderbar, zurück zu sein."

2019 hatte das deutsche Doppel einen Sensationssieg in Paris gefeiert und sich in kürzester Zeit in die Weltspitze gespielt.