French-Open-Sieger Krawietz/Mies in Wimbledon gescheitert

Nach ihrem Erfolg in Paris waren Krawietz und Mies die Gejagden. Sie konnten die Partie zu Beginn weitgehend offen gestalten, mit dem ersten Break des Tages aber den ersten Satz verloren. Im zweiten Durchgang ging das deutsche Duo zunächst 3:1 in Führung, gab diese jedoch wieder umgehend aus der Hand. Der letztlich finale Satz war dann ein Spiegelbild des ersten. Am Ende hatte das an Nummer 13 gesetzte Duo aber mit 5:7, 4:6 und 5:7 das Nachsehen. Vor einem Jahr hatten die beiden bei dem Rasenklassiker zunächst die Qualifikation überstanden und waren dann bis ins Achtelfinale gekommen.

Nächste Chance im Mixed-Wettbewerb

Mies und Krawietz sind in Wimbledon beide noch im Mixed-Wettbewerb am Start. Vor allem Mies darf sich dabei auf ein echtes Highlight freuen. In Runde eins trifft der 28-Jährige zusammen mit der Chilenin Alexa Guarachi auf die Tennis-Superstars Andy Murray und Serena Williams.

Kein Sieg nach dem Triumph bei den French Open

Bei den French Open hatten der 28 Jahre alte Kölner Mies und der ein Jahr jüngere Coburger Krawietz vor gut drei Wochen den ersten Grand-Slam-Titel eines deutschen Doppels seit 82 Jahren geholt. Seitdem hatten Krawietz und Mies kein Match mehr gewonnen. Bereits beim Heimturnier in Halle/Westfalen Mitte Juni sowie eine Woche später in Antalya waren sie an ihrer Auftakthürde gescheitert.