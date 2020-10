French Open: Siegemund setzt Lauf fort - Diskussion um Zverev

Die Profispielerin aus Metzingen gewann mit 7:5, 6:2 gegen die Spanierin Badosa Gilbert und schaffte mit dem Einzug ins Viertelfinale den größte Einzelerfolg ihrer langen Laufbahn bei einem Grand-Slam-Turnier. Siegemund schwimmt nach ihrem Triumph im Doppel bei den US Open auf einer Erfolgswelle und steht plötzlich im Rampenlicht. Nicht die dreimalige Majorsiegerin Angelique Kerber, nicht Julia Görges, nicht Andrea Petkovic, die 2014 als letzte Deutsche in Paris das Halbfinale erreichte.

Altmaier wartet

Während Siegemund am Montag ihre Arbeit auf dem roten Sand und die anschließenden Pressetermine im vorgesehenen geplanten Zeitrahmen absolvieren konnte, musste Senkrechtstarter Daniel Altmaier (Kempen) wegen Regens bis in den Abend auf sein großes Match im Achtelfinale gegen den Spanier Pablo Carreno Busta (Nr. 17).

Zverev sorgt für Kontroverse

Unterdessen sorgte der Auftritt des angeschlagenen Alexander Zverev, der gegen den Italiener Jannik Sinner im Achtelfinale ausgeschieden war für Diskussionsstoff: Zverev hätte seine Krankheit wegen der Corona-Regeln den Turnierärzten melden müssen, tat dies aber nicht und plauderte dann bei der Pressekonferenz nach seiner Pleite darüber.

Symptome nicht gemeldet

Am Montagabend meldete er sich erneut zu Wort. "Ich habe das Ergebnis heute bekommen, ich bin negativ, ich habe kein Corona", sagte er bei Eurosport. In einem Handbuch an die Profis, aus dem die New York Times zitiert, heißt es: Stellt ein Spieler Symptome wie Fieber oder Atemwegsbeschwerden fest, müsse er dies den Turnierärzten melden und werde in einem speziellen Raum getestet, eine Selbstisolierung könnte folgen. Zverev widersprach dem nun. "Es war keine Pflicht anzugeben, ob man krank ist oder nicht", sagte er. Die Kontroverse wirft insgesamt kein gutes Licht auf den Weltranglistensiebten und die Veranstalter vom französischen Tennisverband FFT.