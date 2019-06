French Open: Nadal zum zwölften Mal im Finale

Nadal hat das Giganten-Duell mit Roger Federer wieder einmal für sich entschieden und steht bei den French Open vor einer historischen Bestmarke. Der 33 Jahre alte Spanier setzte sich in Paris gegen seinen vier Jahre älteren Rivalen aus der Schweiz mit 6:3, 6:4, 6:2 durch und feierte im 39. Tennis-Klassiker den 24. Sieg. In Gänsehaut-Atmosphäre und nach "Roger, Roger"-Rufen beim zweiten Matchball zog der elfmalige Rekord-Champion nach 2:25 Stunden zum zwölften Mal in das Roland-Garros-Finale ein. Im Kampf um die Coupe des Mousquetaires trifft Nadal am Sonntag auf den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien oder in einer Neuauflage des Vorjahres-Endspiels auf den Österreicher Dominic Thiem.

Barty und Vondrousova erstmals in einem Grand-Slam-Finale

Am Samstag bestreiten die Australierin Ashleigh Barty und Marketa Vondrousova aus Tschechien das Überraschungs-Finale bei den Damen (15.00 Uhr). Für beide ist es jeweils ihr erstes Endspiel bei einem Grand Slam. Die Weltranglistenachte Barty hatte in einem kuriosen Halbfinalmatch das Tennis-Wunderkind Amanda Anisimova (USA) mit 6:7 (4:7) 6:3, 6:3 entzaubert. Die ungesetzte Vondrousova, nur die Nummer 38 im WTA-Ranking, hatte sich gegen die Britin Johanna Konta mit 7:5, 7:6 (7:2) durchgesetzt.

Krawitz/Mies im Doppelfinale

Nach dem Finale der Damen bietet sich am Samstag dem deutschen Doppel Kevin Krawietz/Andreas Mies die Chance auf deutsche Tennis-Geschichte. Der Coburger Krawietz und der Kölner Mies treffen im Doppel-Finale auf die Franzosen Jeremy Chardy und Fabrice Martin. Mit einem Sieg wären sie die ersten deutschen Doppel-Sieger bei einem Grand Slam seit Gottfried von Cramm und Henner Henkel im Jahr 1937.