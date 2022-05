French Open: Münchner Gojowczyk schon in erster Runde raus

Peter Gojowczyk ist auch bei seiner vierten Hauptfeld-Teilnahme der Einzug in die zweite Runde der French Open verwehrt geblieben. Der 32 Jahre alte Münchner scheiterte in seinem Auftaktmatch in Paris klar mit 2:6, 2:6, 1:6 am Italiener Lorenzo Sonego.

Gojowczyk chancenlos

Während Gojowczyk in Wimbledon, bei den Australian Open und den US Open schon Siege erringen konnte, tat er sich nach gutem Start und einem schnellen Break gegen Sonego erneut schwer beim Sandplatz-Klassiker in der französischen Hauptstadt und blieb letztlich chancenlos.

Alexander Zverev, Angelique Kerber sowie Andrea Petkovic haben den Sprung in die zweite Runde bereits geschafft.