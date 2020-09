French Open: Krawietz/Mies gewinnen Auftaktmatch

Das Doppel aus Coburg und Köln behielt mit einem 6:2, 6:3-Erfolg gegen Alexander Bublik und Michail Kukuschkin (Kasachstan) die Oberhand. Sie treffen in der zweiten Runde nun auf Federico Coria und Diego Schwartzman aus Argentinien. Krawietz/Mies, die in der vergangenen Woche im Viertelfinale von Hamburg gescheitert waren, zeigten von Beginn an eine konzentrierte Leistung. 2019 hatten sie bei den French Open sensationell den Titel gewonnen und damit den bislang größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert.