French Open: Grippegeschwächter Zverev scheitert im Achtelfinale

Zverev war nicht mit hundertprozentiger Frische ins Match gegangen, nahm schon im ersten Satz Kontakt zu den Medizinern auf und erhielt ein Nasenspray. Er hatte in den ersten beiden Sätzen durchaus seine Chancen gegen den schlagstarken Sinner, konnte diese aber zu selten nutzen. Im dritten Satz nutzte Zverev eine der wenigen Schwächephasen seines Gegners, der sich danach aber noch einmal zu steigern wusste und verdient gewann.

Nur Altmaier und Siegemund als Einzelspieler dabei

Die deutsche Nummer eins bleibt damit im Jahr 2020 ohne den erhofften ersten Grand-Slam-Titel. Damit ist in Daniel Altmaier nur noch ein Deutscher bei den Herren dabei. Der 22 Jahre alte Qualifikant aus Kempen trifft am Montag in seinem Achtelfinale auf den Spanier Pablo Carreno Busta.

Bei den Damen ist Laura Siegemund weiter im Rennen für den Deutschen Tennis Bund (DTB). Die Doppel-Titelverteidiger Kevin Krawietz/Andreas Mies haben das Viertelfinale bereits erreicht. Ihre nächsten Gegner sind die Briten Jamie Murray und Neal Slupski.

Zweites Doppel im Viertelfinale von Paris

Auch der frühere Davis-Cup-Spieler Tim Pütz (32/Frankfurt) ist mit seinem dänischen Partner Frederik Nielsen ins Viertelfinale eingezogen. Das Duo besiegte Ivan Dodig/Filip Polasek (Kroatien/Slowakei/Nr. 5) 7:5, 5:7, 6:4. Nun wartet auf Pütz/Nielsen ein Duell mit den topgesetzten Kolumbianern Juan Sebastian Cabal und Robert Farah.