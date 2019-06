French Open: Deutsches Doppel holt den Titel

Der Coburger Kevin Krawietz und der Kölner Andreas Mies besiegten die Franzosen Jeremy Chardy und Fabrice Martin klar in zwei Sätzen mit 6:2, 7:6 (7:3). Für den bislang größten Erfolg ihrer Tenniskarriere kassierten die Doppelspezialisten gemeinsam ein Preisgeld von 580.000 Euro.

Historischer Titel

Die letzten deutschen Doppel-Sieger bei einem Grand-Slam-Turnier waren Gottfried von Cramm und Henner Henkel im Jahr 1937. Philipp Petzschner hatte mit dem Österreicher Jürgen Melzer 2010 in Wimbledon und 2011 bei den US Open den Titel geholt. Michael Stich gewann an der Seite des US-Amerikaners John McEnroe 1992 in Wimbledon.