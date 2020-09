French-Open-Debakel: Kerber weiß noch nicht, wie's weitergeht

"Ich habe für Ostrava noch gemeldet, aber ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, wie es für mich weitergeht", sagte die 32-jährige Kerber am Montababend in Paris, nachdem sie in der ersten Runde des Grand-Slalom-Turniers an der erst 19 Jahre alte Slowenin Kaja Juvan gescheitert war.

"Ob noch Turniere dazukommen, wie jetzt die nächsten Wochen bei mir aussehen, kann ich momentan nicht beantworten", ergänzte sie. Entschuldigungen wie körperliche Probleme, die schwierigen Bedingungen oder die lange Wartezeit vor ihrem Match wollte sie nicht als Gründe anführen.

"Ich habe meinen Rhythmus nicht gefunden. Es gibt solche Tage, es ist nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe", analysierte sie nüchtern ihre 3:6, 3:6-Erstrundeniederlage.

Desaströse deutsche Bilanz

Mit dem Kerber-Aus ist die Bilanz der deutschen Tennis-Damen in Paris bislang desaströs. Nach Anna-Lena Friedsam, Andrea Petkovic und Tamara Korpatsch ist Kerber bereits die vierte Deutsche, die in der ersten Runde verloren hat. Am Dienstag sind noch Laura Siegemund und Julia Görges im Einsatz.