French Open: Coburger Krawietz überrascht im Doppel

Für Krawietz, der in der Tennis-Bundesliga für den TC Großhesselohe spielt und der bisher hauptsächlich auf der zweitklassigen ATP Challenger Tour auftauchte, ist es der größte Erfolg seiner Karriere. In seiner Vita steht ein Turniersieg zu Buche - ebenfalls im Doppel mit Andreas Mies im Februar bei der ATP Challenger Tour in New York. Im Alter von 17 Jahren gewann er Im Alter von 17 Jahren gewann er an der Seite von Pierre-Hugues Herbert das Juniorendoppel der Wimbledon Championships (2009). Bei Grand-Slam-Turnieren waren bislang das Erreichen des Doppel-Achtelfinals bei den Australian Open in Melbourne und bei den All England Championships in Wimbledon seine Karrierehöhepunkte.

In der Doppel-Weltrangliste belegt Krawietz derzeit Platz 49. Dies dürfte sich nach den French Open aber ändern.