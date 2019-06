French Open: Coburger Krawietz im Doppel-Finale, Zverev raus

Elfmaliger Paris-Sieger Nadal, Thiem und Federer ebenfalls weiter

Der Vorjahres-Finalist Dominic Thiem erreichte hingegen das Halbfinale. Der Weltranglisten-Vierte setzte sich am Donnerstag bei dem Grand-Slam-Tennisturnier in Paris in 1:47 Stunden souverän mit 6:2, 6:4, 6:2 gegen den Russen Karen Chatschanow durch. Im Kampf um den Einzug in das Endspiel trifft Thiem am Freitag auf den Zverev-Besieger. Das andere Halbfinale bestreiten der elfmalige Paris-Sieger Rafael Nadal aus Spanien und der Schweizer Roger Federer.

17-Jährige überrascht im Damenturnier

Eine Überraschung gab es bei den Damen: Die erst 17-jährige Amanda Anisimova steht nach einem Sieg gegen die Titelverteidigerin Simona Halep im Halbfinale.