Freizeitsport Rugby – Härte und Respekt

Beim Training der ersten Mannschaft des München Rugby Football Club knallt es schon mal. Die Spieler rennen gegen Schaumkissen oder stellen sich im Pulk auf und rangeln um den eiförmigen Ball. Wer Rugby spielt, braucht eine gewisse Schmerztoleranz: "Das ist schon eine harte Sportart, auf jeden Fall", sagt Rory Donoghue, der zweite Vorsitzende des MRFC.

Eine internationale Gemeinschaft

Donoghue steht am Spielfeldrand der Sportanlage in Großhadern im Westen Münchens. Der Platz mit den beiden H-förmigen Torstangen ist der ganze Stolz des Vereins. Denn solche Rugby-Plätze sind in Deutschland nach wie vor eine Seltenheit. Rugby ist in Bayern absoluter Randsport mit nur 36 Vereinen und gut 2.500 Spielern.

Die Spieler-Community ist hierzulande sehr international. Viele kommen aus Großbritannien, Irland oder Frankreich - so auch der Ire Donoghue. Dabei ist Rugby der Legende nach aus dem so populären Fußball entstanden. Die Regeln sind aber deutlich komplizierter und das Spiel eben viel härter.

Rugby als Freizeitsportler: "Für jeden was dabei"

Aber auch andere Talente sind beim Rugby gefragt: Beweglichkeit, Koordination und Schnelligkeit zum Beispiel. Was man an den Spielern sieht, die sich den Ball auf der anderen Seite des Feldes zuwerfen. "Es ist ein bisschen was für jeden dabei: Du hast die ganz großen, starken 120 Kilo Typen und dann hast Du die kleinen Schnellen, die durch die Lücken durchlaufen", erklärt Spieler Alex Marka. Er ist österreichischer Nationalspieler, im Hauptberuf Arzt.

"Das Teamwork ist das Wichtige, das man als Gruppe, als Mannschaft. Jeder kämpft für jeden. Es gibt Charakter, wenn einer gefoult wird, meckert keiner zum Schiedsrichter. Man hat den höchsten Respekt, nur der Kapitän spricht mit dem Schiri. Man lernt Respekt, Teamfähigkeit und Führungsqualitäten im Rugby." – Rugby-Spieler Alex Marka

Der Gentleman-Sport im Schatten

Was viele überraschen dürfte: Rugby ist ein Gentleman-Sport und ein Sport der Akademiker. Ursprünglich kommt es von englischen Privatunis. Wieso es in Deutschland nie so populär wurde? Kapitän Gerd Gerhards nennt dafür zwei Gründe: "Das eine ist die Sportkultur im Dritten Reich, dass es dort unterdrückt wurde, weil es zu englisch war. Und der zweite Punkt ist, dass wir 1954 die Fußball-WM gewonnen haben und das viel Energie von anderen Sportarten weggezogen hat, sodass auch Rugby untergangen ist."

Verletzungen sind Teil des Spiels

Ein dritter Grund könnte wieder in der Härte des Spiels und der Verletzungsgefahr liegen, wofür die Krankenakte des Kapitäns ein gutes Beispiel ist. Vom Achillessehen- über einen Bizepsriss bis hin zu diversen Schulterzerrung hatte er schon mehrere größere Operationen.

Anders als beim American Football gibt es beim Rugby zwar die ein oder andere Schutzregel mehr, dafür aber keine Schutzkleidung. Die Spieler gehen mit Trikot, Hose und Stollenschuhen auf den Platz. Bei der Nachwuchsförderung gäbe es aufgrund der Härte durchaus noch Vorbehalte, aber das Verständnis werde größer, sagt Rory Donoghue:

"Vor 10 Jahren haben wir fast null gehabt, aber in den letzten Jahren Superarbeit aufgebaut. Wir haben eine Strategie, dass die Eltern mitmachen und wir haben in den Trainerstab investiert. Und die Eltern sind offen dafür und sehen, dass das hier gut läuft und sagen: Das kann mein Kleiner dann auch machen." – Vorsitzender Rory Donoghue vom MRFC

"Man kann sehr viel Aggressionen rauslassen"

Doch nicht nur Männer und Jungs spielen Rugby, sondern auch Frauen, wie Spielerin Daphne Kolland. Sie macht in München aktuell ihren Doktor und findet am Rugby vor allem das Gemeinschafts- und Teamgefühl anziehend.

Der Körperkontakt, das Tackeln, hat sie am Anfang Überwindung gekostet, aber mittlerweile habe sie es lieben gelernt, sagt sie, wie den Sport: "Man kann sehr viel Aggressionen und Gefühle rauslassen, es ist ein kanalisiertes Ausleben."

Härte, Respekt, Gemeinschaft, Freundschaft - das zeichnet Rugby aus. Und ja, Platzwunden oder Blaue Flecke gehören eben auch dazu.