Freizeitsport: Ministerium arbeitet an "Lockerungsplan"

"Wir arbeiten derzeit intensiv an einem Lockerungsplan für den Amateur- und Breitensport in Bayern, damit dieser unter entsprechenden Hygieneauflagen – so schnell es geht – wieder möglich wird", so die schriftliche Antwort von Ministeriumssprecher Oliver Platzer auf eine entsprechende Anfrage des Bayerischen Rundfunks.

Arbeitsgruppe gegründet

Im Rahmen der Sportministerkonferenz sei vergangene Woche einstimmig beschlossen worden, dass eine länderoffene Arbeitsgruppe zusammen mit dem Deutschen Olympischen Sportbund einen Stufenplan für bundesweit einheitliche Öffnungsschritte entwickelt.

"Um die Umsetzung in Bayern kümmert sich eine Arbeitsgruppe mit Innenministerium, Gesundheitsministerium, dem Bayerischen Landes-Sportverband und weiteren Vertretern des organisierten Sports", so Platzer. Ziel sei es, "konkrete Perspektiven" zu schaffen.