Freiwilligendienst beim BLSV für jedermann

Der Frei­wil­li­gen­dienst im Sport ist ein Bildungs- und Orien­tie­rungs­jahr für Jugend­li­che und junge Erwach­sene und dauert ein Jahr. "Wir bieten Menschen die Möglichkeit, sich ein Jahr sozial im Sportbereich zu engagieren in einem Sportverein oder Sportfachverband oder Schulen oder Kindergärten, die einen Sportbezug haben, zu unterstützen" sagt Saskia Schwab, Bildungsreferentin Bayerische Sportjugend im Bayerischen Landessportverband (BLSV)

Auch Social Media-, Verwaltungs- und Pressearbeit sind mögliche Betätigungsfelder. Egal ob Schulen, Kindergärten oder Sportvereine – überall werden Freiwillige händeringend gesucht.

"Sport etwas zurückgeben"

"Ich finde, das ist eine tolle Möglichkeit sich nach der Schule Zeit zu nehmen und zu überlegen, wo will ich denn beruflich hin? Außerdem kann man dem Sport was zurückgeben - vielleicht sogar in dem Verein in dem man selbst eine Förderung erfahren hat."

Der Freiwilligendienst eine gute Sache für alle. Für die Freiwilligen und für die, die sie oder er unterstützt.