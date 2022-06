Freiwasser: WM-Gold für Würzburgerinnen Boy und Beck

Olympiasieger Wellbrock führte die deutsche Freiwasserstaffel als Schlussschwimmer nach 4x1,5 km im Lupasee in 1:04:40,5 Stunden zum Sieg. Neben Wellbrock waren Lea Boy, Oliver Klemet und Leonie Beck im Gold-Quartett am Start. Platz zwei ging an Ungarn vor Italien.

Boy war schon beim Triumph bei der vorangegangenen WM 2019 in Südkorea dabei gewesen. Wellbrock hatte zuvor bereits im Becken der Duna Arena Silber (800 m Freistil) und Bronze (1500 m Freistil) gewonnen.

Vier Staffeln disqualifiziert

Zuvor war in einem zunächst chaotischen Freiwasserrennen vier Nationen disqualifiziert worden. Die zu diesem Zeitpunkt vorne schwimmenden Teams aus Griechenland, Südkorea, Südafrika und Spanien wurden in der Staffel über 4x1,5 Kilometer kurz nach dem ersten Wechsel am Sonntag aus dem Rennen genommen. Sie hatten wohl einen falschen Weg im Lupa-See gewählt.

Von der Disqualifikation profitierte das deutsche Team. Startschwimmerin Lea Boy hatte als Sechste an Oliver Klemet übergeben. Nachdem die Konkurrenten aus dem Rennen genommen worden waren, schwamm Klemet an der Spitze und übergab als Führender an Leonie Beck. Als Schlussschwimmer wurde Olympiasieger Florian Wellbrock eingesetzt.