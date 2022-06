Freier Fall in Thalmässing

Etwa eine Minute freier Fall und fünf Minuten Schweben für rund 240 Euro: Etwa 65.000 Tandem-Fallschirmsprünge werden im Jahr in Deutschland gemacht. Viele werden verschenkt. Zum Abi, zu runden Geburtstagen, dem Chef, selbst zur Konfirmation. Manche wollen es genauer wissen und trauen sich, alleine zu springen. Die Skydiver-Szene Bayerns trifft sich den ganzen Sommer über im mittelfränkischen Thalmässing.

Schnupperkurs: alleine Fliegen mit Begleitung

Im Hangar der Skydiver Colibri, der Fallschirm-Sprungschule in Thalmässing-Waizenhofen stehen sechs Schüler rund um einen aufgefalteten Fallschirm. Die Übung: Den Fallschirm so aufheben, dass sich keine Knoten in den Seilen des Schirms bilden. Keiner der Schüler war bisher in der Luft – geübt wird das Szenario nach der Landung, erklärt Anna-Lena Saria. Die 18-Jährige hat den Schnupperkurs von ihrem Papa zur Volljährigkeit geschenkt bekommen.

Erfahrene Sprung-Trainer assistieren

Eineinhalb Tage Theorie gehören zur Grundausbildung, bevor es zum ersten Sprung geht. Alleine springen die Schüler natürlich nicht, so der Geschäftsführer der Skydive Colibri, Steffen Lipps. Zwei erfahre Sprung-Trainer sind an der Seite jedes Schülers. Sie assistieren beim freien Fall, über Funk verbunden, und halten die Schüler seitlich am Anzug.

Ausbildung zum Fallschirmspringer

Erst nach einer Ausbildung zum Fallschirmspringer und mindestens 25 Sprüngen, dürfen die Schüler alleine aus dem Flugzeug aussteigen, erklärt Sprungtrainer Nil Lipps. Der zweitägige Schnupperkurs kostet rund 450 Euro und ist als Einstieg in den Sport gedacht. Die Ausbildung zum Fallschirmspringer mit der AFF-Lizenz (Accelerated Free Fall) kann je nach Wetterlage mehrere Monate dauern. Die Lizenz ist dann aber weltweit anerkannt.

Tandem-Sprung – das einmalige Vergnügen?

Frederik Jaegers aus Erlangen hat seinen Tandem-Sprung zum Geburtstag bekommen. Zusammen mit einer Handvoll Freunden feiert der 28-Jährige auf dem Flugplatz in Thalmässing und ist schon aufgeregt, wie er zugibt. Denn wenn aus dem Lautsprecher der "Call", also der Aufruf zum Tandem-Sprung kommt, sind es nur noch wenige Minuten bis alle Tandem-Paare in die Maschine steigen.

Einweisung, schriftliche persönliche Angaben, darin auch das Körpergewicht und Bezahlen wurden schon zuvor erledigt. Der Erlanger hat einen Tandem-Master zugeteilt bekommen, der ihm beim Anlegen des Stoff-Anzugs, des Gurtgeschirrs und der Fliegerkappe nebst Flugbrille hilft.

Es wird ernst: Rein in die Turboprop

Dann geht es auch schon auf die Startbahn, wo das Flugzeug bereits zum Einsteigen bereitsteht. Jedes Tandem-Paar, also der Tandem-Master zusammen mit seinem Passagier, steigt gemeinsam in die Pilatus Turboprop-Maschine ein. Während des neunminütigen Flugs auf 4.000 Meter Höhe werden letzte Anweisungen ausgetauscht, Frederik wird mit mehreren Haken direkt an dem Gurtzeug seines Tandem-Flug-Profis befestigt.

In 4.000 Metern Austeigen und frei fallen

Wenn sich die Schiebetür öffnet, rutschen beide Männer an den Rand des Flugzeugs. Frederik muss seinen Kopf in den Nacken legen, damit sein Tandem-Master freie Sicht hat. Und er muss die Beine in der Luft baumeln lassen. Es ist gut 25 Grad kühler als unten auf dem Boden an dem warmen Frühsommertag. Keine zwei Sekunden später stürzt das Tandem-Paar in die Tiefe.

Wenige Sekunden später zieht der Tandem-Master den kleinen Hilfsschirm, der hilft den Fallschirmspringen bei der Stabilisierung in der Luft. Etwa 50 Sekunden lang dauert der freie Fall durch kleine Wolken hindurch, in denen es eisig, nasskalt und völlig neblig ist. In 1.500 Metern Höhe zieht der Tandem-Master den Hauptschirm und die Gleitphase kann beginnen.

"Absolut geil"

An diesem etwas bewölkten Tag und gut 30 Stundenkilometern Wind kann Frederik in der Luft den Brombachsee und auch den Rothsee erkennen. Die Pferde in einem Weiler bei Thalmässing sind aus dieser Höhe nur Stecknadelkopf groß.

Nach etwa fünf Minuten landen die Tandempaare auf einer eigens dafür gekennzeichneten Landewiese. Dort werden sie vom Team der Skydiver-Schule abgeholt. "Absolut geil!" sei dieser Tandem-Sprung gewesen, freut sich Frederik Jaegers. Er überlege sich, die Ausbildung zum Fallschirmspringer zu machen.

Für Schüler deutlich schärfere Regeln

Anna-Lena Saria muss am Boden bleiben, sie darf wie die anderen Schnupperkurs-Teilnehmer heute nicht mehr Springen. Nil Lippers, ihr Sprungtrainer, überbringt die schlechte Nachricht nach vielen Stunden des Wartens und Hoffens auf Wetterbesserung. Für die Schüler gelten deutlich schärfere Richtlinien, erklärt der 22-jährige Ausbilder, höchstens 25 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit und nahezu wolkenloser Himmel seien die Voraussetzung für ihren ersten Sprung.

Stärkerer Wind kann die Fallschirm-Sprung-Neulinge wegtreiben und Wolken behindern die Sicht, so Lippers weiter, das sei unverantwortlich. Die Enttäuschung steht der 18-Jährigen aus Freising ins Gesicht geschrieben. Dennoch wolle sie dranbleiben, das Geübte auch einsetzen, wenn sie dann den ersten Sprung nachholen könne, so Saria.

Höhenangst kein Hindernis

Der 38-jährige Chris Brandl leidet an Höhenangst – und ist Fallschirmsprung-Lehrer. Keine zehn Pferde hätten ihn auf eine Leiter gebracht, um ein Sonnensegel seitlich vom Hangar anzubringen, erklärt er. Aber Fallschirmspringen habe nichts mit Höhenangst zu tun, führt er weiter aus.

Das Gehirn könne die Weite und Höhe gar nicht rational erfassen und es gäbe keine Bezugspunkte, die er auf der Erde in Höhe umrechnen könne. Diese veränderten sich ja mit jeder Sekunde des Fallens. Deshalb könne er, der inzwischen 2.800 Fallschirmsprünge absolviert hat, bei jedem Sprung aus 4.000 Metern Höhe einfach das Gefühl des freien Falls und des Gleitens genießen.