Freiburg II sieht zweimal Rot - 1860 München gewinnt knapp

Zunächst sah es im Drittligaduell der Löwen beim SC Freiburg II am Sonntag so aus, als könnte sich das 6:0 aus dem Hinspiel wiederholen. 1860 München nahm von Beginn an das Zepter in die Hand. Die Rote Karte für Sandrino Braun-Schumacher in der 14. Minute spielte dann den Gästen auch noch besonders in die Karten.

Freiburgs Kapitän war Münchens Marcel Bär bei einer Abwehraktion in die Hacken getreten und kassierte dafür einen Platzverweis. Da die Notbremse noch vor der Strafraumkante stattgefunden hatte, gab es zwar nur Freistoß für die Löwen, den verwandelte Richard Neudecker (16`') allerdings lässig unten ins kurze Eck zur 1:0-Führung. Auch beim zweiten Treffer war Neudecker beteiligt. Nach seinem Zuspiel konnte Yannick Deichmann (32') am zweiten Pfosten völlig frei sein erstes Saisontor zum 2:0 einnetzen.

Breisgauer holen sich Selbstvertrauen zurück

Doch auch in Unterzahl steckten die Gastgeber nicht auf und wurden in der 38. Minute mit dem Anschlusstreffer belohnt. Philipp Treu hatte eine Flanke Richtung Elfmeterpunkt geschickt, wo Vincent Vermeij und Emilio Kehrer auf ihre Chance lauerten. Da Löwen-Keeper Marco Hiller nur zögerlich aus seinem Kasten kam, übernahm Kehrer die Initiative und schob die Kugel am Schlussmann vorbei ins Netz. Kurz vor der Pause verpasste dann Neudecker die große Chance zur klaren 3:1-Führung.