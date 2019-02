Freestyle- und Snowboard-WM: Die deutschen Medaillenhoffnungen

Snowboard: Selina Jörg und Ramona Hofmeister

Wer bei den olympischen Spielen Silber gewinnt so wie Selina Jörg, gehört natürlich auch bei einer Weltmeisterschaft zu den ganz heißen Medaillenkandidaten. Die Snowboarderin aus Sonthofen ist super in Form: Drei Weltcupsiege, der erste 2007 der letzte Ende Januar im slowenischen Rogla, Silber in Pyeongchang - und jetzt Gold in Park City? Auch die Teamkollegin Ramona Hofmeister aus Bischhofswiesen hat Chancen auf Edelmetall: Sie gewann Bronze in Südkorea.

Snowboardcross: Martin Nörl

Gleich heute könnte es die erste bayerische Medaille im Snowboardcross geben. Der Niederbayer Martin Noerl feierte Ende Dezember im italienischen Cervinia seinen ersten Weltcupsieg. Und ließ sogar gleich noch einen dritten Platz folgen. Er hätte nichts dagegen die Konkurrenz auch in Park City hinter sich zu lassen.

Freestyle-Ski: Heidi Zacher

Heidi Zacher muss man natürlich immer auf dem Zettel haben. Die Bad Tölzerin hat sieben Weltcupsiege auf dem Konto. Bei Großereignissen ist ihr der ganz große Erfolg bislang aber verwehrt geblieben. Nach langer Verletzungspause ist sie zurück. Sie gewann im Januar ausgerechnet im schwedischen Idre - an dem Ort wo sie sich ein Jahr zuvor das Kreuzband gerissen hatte.