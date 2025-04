"Einige Ups and Downs" – Lena Kohler erobert Freeride World Tour

"Community ist wie eine kleine Familie"

Kohler kommt ursprünglich aus dem Skirennsport. Anstatt rote und blaue Torstangen zu jagen, sucht sie jetzt nach der perfekten Linie über steile Hänge im freien Gelände. Bei Freeride-Wettkämpfen zählen nicht die Hundertstelsekunden, sondern Juroren bewerten die Runs der Athleten auf die Linie, auf Sprünge, Tricks, aber auch etwa darauf, wie flüssig die Teilnehmer den Hang bewältigen. "Jeder hat seinen eigenen Style, das ist das Coole dran", sagt Kohler.

Mit dem Freeriden lernte die Memmingerin eine Facette des Skisports kennen, die sich in vielerlei Hinsicht vom Rennfahren unterscheidet. Die Freeride-Community sei wie eine Familie: "Wenn jemand einen coolen Trick steht, dann jubeln alle und feiern dich und wenn es schlecht geht, dann wirst du von Konkurrenten getröstet", erzählt sie. Und trotzdem: "Wettkampf ist Wettkampf. Man ist nervös, man will sein Bestes geben, man spürt den Druck", sagt die 24-Jährige. "Manche stellen sich es das Freeriden und die Comps entspannter vor."

Freeriden soll olympisch werden

Freerider teilen dasselbe Schicksal wie ihre Kollegen aus dem Freestyle-Bereich – was sie leisten, wird oft stiefmütterlich behandelt. Ihr Sport steht im Schatten der "großen" Wintersportarten wie Ski Alpin, Biathlon oder Skispringen. Doch der Freeride-Sport professionalisiert sich allmählich. "Man merkt, wie das Interesse größer wird. Am Anfang musste ich Leuten in meiner Region immer wieder erklären, was ich mache, mittlerweile verfolgen sie es selbst", sagt Kohler.

Bald dürften noch mehr Menschen vom Freeride-Sport mitbekommen, denn vor zwei Jahren kaufte der Weltskiverband FIS die Wettkampfserie FWT auf. Ziel ist es, die Sportart bis 2030 olympisch zu machen – eine Entscheidung soll im September fallen. "Klar, Olympia wäre schon cool", sagt Lena Kohler. So weit in die Zukunft will sie aber nicht denken. Erstmal will sie an ihrem Skifahren feilen – "Ich will spielerischer fahren - die Backflips und Dreier sitzen schon, jetzt will ich an den Flatspins und Double-Backflips arbeiten." Nächste Saison startet sie wieder bei der Freeride World Tour - dann nicht mehr als Rookie, sondern als Mitfavoritin.