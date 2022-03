Frauenpower im American Football: Headcoach Nadine Nurasyid

Die Sportwissenschaftlerin und Athletiktrainerin war zuvor schon mehrere Jahren im Coaching Staff der Herrenmannschaften aktiv. Dass sie nun als erste Frau überhaupt in Deutschland für eine Profi-Football-Mannschaft als Chef-Coach verantwortlich ist, ist für sie als "Frau" kein großes Ding.

"Für mich war es etwas Besonderes, weil es mein Traum war da irgendwann mal hinzukommen," so die 35-Jährige. Nachdem es auf der Karriereleiter so schnell nach oben ging, war der Schritt ganz an die Spitze im November 2021 aber schon etwas "Großes."

Von der Spielerin zur Cheftrainerin

Angefangen hat Nurasyid mit dem American Football erst mit 27 Jahren im Ladies-Team der Münchner, bis dahin hatte sie das Spiel nur als Zuschauerin verfolgt und von der Komplexität des Geschehens auf dem Platz wenig verstanden, erzählt sie lachend. "Da konnte ich nicht sagen - ist gerade die Offense auf dem Feld oder die Defense." Als aktive Spielerin erreichte Nurasyid mit den Munich Cowboys Ladies 2018 das Endspiel der Frauen um die Deutsche Meisterschaft.

Da sie erst spät in den Sport eingestiegen ist, sei ihr aber relativ früh klar gewesen, "viele Jahrzehnte kann ich das nun nicht mehr machen." Deshalb hat sie relativ früh mit Coaching angefangen und gemerkt, "dass es etwas ist, was mir liegt und Spaß macht."

Als Head-Coach ist man für alles verantwortlich

2018 war sie zunächst in der GFL2 als Defensive Coordinator und DB Coach bei den Straubing Spiders. Ab November 2018 unterstützte sie die Münchner im Bereich Defensive Backs in der GFL. In der Saison 2021 verantwortete sie als Defensive Coordinator die Abwehr und hatte großen Anteil daran, dass das Team unter den Top 3 der Abwehrreihen in Deutschland rangierte.

Vom Posten als Defensive Coordinator, wo man sportlich eingebunden ist, hat sie jetzt als Head-Coach "die Verantwortung, die man trägt über das große Ganze." Auch für den gesamten Coaching Staff. "Zumindest auf dem Papier sind wir 24 Coaches für den Männerbereich," erzählt Nurasyid. Es sei eine große Herausforderung, "dass alles so klappt, wie es klappen soll."

Dass der Chef jetzt eine Chefin ist spielt bei den harten Jungs keine Rolle. "Ich hab bei den Spielern und bei den Trainern bislang noch keine dummen Spruch gehört", sagt Offense Coach Simon Bramberger,.

Nurasyid: "Man wird am Erfolg gemessen"

Was sie anders macht als ihre männlichen Kollegen, kann sie "noch nicht ganz Greifen". Oder sagen, "wo der große Unterschied liegt." Definitiv bringe sie eine andere Sichtweise ein. Sie sei auch "super happy", dass man jetzt eine Sportpsychologin im Trainerstab habe.

Allerdings stellt sie klar, dass es keinen Bonus gibt: "Egal ob Mann oder Frau, man wird am Erfolg gemessen", das ausgeschriebene Ziel für diese Saison ist ein Play-Off Heimsieg. Saisonstart ist Ende Mai. Bis dahin will sie mit ihrem Team bereit sein.