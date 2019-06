Frauenfußball-WM: "Tour de France" startet in Rennes

"Man spürt jetzt, dass die WM immer näher kommt. Wir sind froh, dass es jetzt endlich bald losgeht", sagte die 24 Jahre alte Däbritz, die zur kommenden Saison vom FC Bayern München zum französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain wechselt. Ihre Eindrücke von der ersten Tour-de-France-Etappe sind überaus positiv: "Wir haben uns hier von Anfang an wohl gefühlt. Es ist eine tolle Anlage, sehr idyllisch und weitläufig."

Spielerinnen betonen gute Atmosphäre

Vor dem WM-Auftaktmatch am Samstag (15.00 Uhr im Ersten und auf B5 plus) in Rennes könnte die Stimmung im DFB-Lager nicht besser sein. Auch Däbritz' Zimmerpartnerin Leupolz strahlte über das ganze Gesicht, als sie nach der ersten Übungseinheit von der guten Atmosphäre berichtete: "Das Hotel ist toll. Auch der Trainingsplatz ist total in Ordnung. Man muss ein bisschen fahren. Aber wir haben ja sonst auch nicht so viel zu tun", sagte die 25-Jährige schmunzelnd.