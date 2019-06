Frauenfußball-WM: Nigeria nicht unterschätzen

Super-Falken statt Brasilien-Hammer: Auch wenn ihnen ein frühes Duell mit Superstar Marta erspart bleibt, gehen die deutschen Fußballerinnen gewarnt und womöglich mit Superjoker Dzsenifer Marozsan in ihr WM-Achtelfinale gegen Nigeria. "Sie geht mit ins Training, dann schauen wir, wie der Fuß reagiert", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor dem ersten K.o.-Spiel am Samstag (17.30 Uhr) in Grenoble.

Nur einen Startelfeinsatz der Spielmacherin, die seit einer Fraktur des linken Mittelzehs im Auftaktspiel gegen China (1:0) außer Gefecht war, schloss sie aus.