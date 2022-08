Frauenfußball - was bleibt vom Hype nach der EM?

Die Frauenfußball-Europameisterschaft in England sorgte für außergewöhnliche Zahlen: Das Endspiel zwischen England und Deutschland fand im legendären Wembley-Stadion statt und war mit 90.000 Zuschauern ausverkauft. 18 Millionen Menschen verfolgten allein in Deutschland das Finale vor dem Fernseher.

Aber was ist von diesen glorreichen Tagen geblieben? Viele prognostizierten, dass ein langfristiger Frauenfußball-Boom ausbleiben werde. Fanforscher Harald Lange sagte beispielsweise dem Bayerischen Rundfunk, dass er nicht glaube, "dass mehr Mädchen und mehr Trainerinnen in die Vereine kommen und dass sich die Strukturen weiterentwickeln". Dies habe sich bei der Heim-WM 2011 gezeigt: "Auch da gab es ganz hervorragende Spiele. Allerdings gab es danach diesen Schub nicht.

Testspiel auf FC-Bayern-Campus lockt 1.500 Zuschauer

Einen Monat nach dem verlorenen Finale scheint die Lust auf Frauenfußball aber immer noch vorhanden zu sein. So verfolgten statt wenige Hundert immerhin 1.500 Zuschauer auf dem FC-Bayern-Campus ein Testspiel zwischen den FC-Bayern-Frauen und Atlético Madrid.

"Wir waren ein bisschen überrascht, dass tatsächlich so viele Zuschauer zum Testspiel gekommen sind. Und wir hatten schon das Gefühl, dass wir das durch die EM ausgelöst haben", sagte Lea Schüller von den FC-Bayern-Frauen.

"Es waren so viele Zuschauer da wie bei manchen Bundesligaspielen nicht. Das war schon etwas Besonderes." Nationalspielerin Lea Schüller

Bundestrainerin: "2022 ein Schlüsselmoment"

Der EM-Schwung soll dafür sorgen, dass der Frauen-Fußball ganzjährig eine größere Bühne kommt. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg fordert: "2022 soll ein Schlüsselmoment sein, der uns nach vorne bringt. Die EM soll nicht ein Sommermärchen gewesen sein, auf das nun der Alltag folgt - und bei der WM im nächsten Jahr kommen wir wieder. Nein, die Leute sollen auch in der Liga in die Stadien kommen."

"Wir dürfen uns nicht zurücklehnen. Wir wollen und müssen viele Dinge anschieben. Dazu brauchen wir die Vereine, die Verbände und die ganze Gesellschaft." Martina Voss-Tecklenburg, Bundestrainerin

Einheitliches Trikot für Frauen und Männer

Das am Montag (29.08.2022) präsentierte einheitliche Nationalmannschafts-Trikotdesign für Frauen und Männer soll ein weiteres Signal für mehr Geschlechtergerechtigkeit sein. Weitere Gespräche mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und auf anderen Ebenen sind anberaumt. Zudem wird rund um das Eröffnungsspiel der kommenden Bundesligasaison am 16. September in Frankfurt/Main ein "DFB-Forum Frauenfußball" mit hochkarätigen Gästen stattfinden.

DFB-Team vor WM-Qualifikationsspielen

Und schon jetzt freut sich Voss-Tecklenburg "mega" darüber, dass sich für das öffentliche Training der Nationalmannschaft am Dienstagnachmittag in Frankfurt bereits 1.300 Zuschauer angemeldet haben. Mit Blick auf den Sport muss die deutsche Mannschaft in den abschließenden WM-Qualifikationsspielen am Samstag in der Türkei und am Dienstag kommender Woche in Bulgarien antreten. Doch auch mit Blick auf die positiven Nachwirkungen der EM sind diese Spiele ein erster Gradmesser.