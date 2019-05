28.05.2019, 20:18 Uhr

Frauenfußball: Voss-Tecklenburg spürt viel Energie im Team

Schlechtes Wetter, gute Stimmung - so sieht es im WM-Trainingslager der Frauenfußball-Nationalmannschaft in Grassau aus. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist zuversichtlich: "Ich spüre extrem viel Energie in diesem Team."