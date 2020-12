vor 25 Minuten

Frauenfußball-Nationalmannschaft behält weiße Weste

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation auch ihr achtes und letztes Spiel gewonnen. Zum Abschluss siegte die DFB-Auswahl in Irland 3:1 (2:1). Erstmals kassierte die Mannschaft in der Quali ein Gegentor.