Frauenfußball in Deutschland - der EM-Hype lebt weiter

Als im Champions -League-Spiel der FC Bayern Frauen gegen den FC Barcelona auf der Anzeigentafel in fetten Ziffern "24 000" aufleuchtete, ging ein lautes Raunen durch das Münchner Stadion. So viele Fans waren noch nie bei einem Heimspiel der Bayern-Fußballerinnen - und auch auf Bundesebene ist das ein Rekord für ein Frauenfußballspiel. "Ich war sprachlos, aber auch auch stolz. Das ist eine unglaubliche Wertschätzung für unser Team. Ich hoffe, die kommen auch alle irgendwann wieder", sagte Bianca Rech, Sportliche Leitung des FC Bayern im Interview mit BR24 Sport.

"Wir spielen super Fußball und es ist schön, dass das wahrgenommen wird". Sarah Zadrazil, FC Bayern Frauen

Hoffnung auf eine Arena-Rückkehr im Viertelfinale

"Die Stimmung war unfassbar, wir haben von Anfang an gemerkt, dass der Kessel bebt", schwärmte Klara Bühl. Die 22-Jährige hatte den 3:1-Sieg über die stark favorisierten Katalaninnen mit einem frühen Treffer eingeleitet. Nach dem Überraschungserfolg der Bayern waren sich alle einig: So eine Unterstützung setzt Extra-Kräfte frei. "Es war ein tolle Kulisse, das macht einen schon stolz. Könnten wir gern öfter so haben", sagte Lina Magull. "Wenn wir ins Viertelfinale kommen, hoffe ich, dass wir erneut ein Spiel hier kriegen". Die Kapitänin war mit einem Tor und einer Vorlage für Lea Schüller die Frau des Spiels.

Und auch für die Fans war es ein besonderes Erlebnis. Auffallend viele Familien und Kinder waren auch trotz des späten Anpfiffes um 23 Uhr im Stadion. "Wir waren schon einmal bei einem Frauenspiel und das hat uns so sehr gefallen, dass wir wieder hinwollten", sagte ein junger Fan gegenüber dem BR. "Wir haben dann von diesem Spiel erfahren und dann haben wir die Mama überredet, da noch hinzugehen, obwohl es so spät ist." Am Samstag kehren die Münchnerinnen wieder in ihr alltägliche Spielstätte am FC Bayern Campus zurück. Der BR überträgt die Partie gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 10.12., 14 Uhr) live im Stream.